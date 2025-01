Discariche abusive scoperte in campagna dai volontari dell’Anfi 

Un’arma in più contro gli incivili che scaricano nelle campagne del paese rifiuti di ogni tipo. A fornirla i volontari dell’Anfi Sardegna, organizzazione di volontariato formata da agenti in congedo della Guardia di finanza che nei giorni scorsi hanno portato a termine un’importante iniziativa di vigilanza ambientale nel territorio di Dolianova.

«Durante l’ispezione, abbiamo individuato diverse discariche abusive - dice il presidente Renzo Locci - in alcune erano presenti rifiuti speciali, tra cui pezzi di carrozzeria e amianto. Nei prossimi giorni segnaleremo i punti alle autorità competenti per gli interventi necessari». Un aiuto concreto nella lotta al crescente fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che nel 2024 è costato al Comune decine di migliaia di euro.

Le segnalazioni sono in aumento e da molte parti si chiedono più controlli per impedire agli incivili di agire indisturbati. «Nel complesso, la zona monitorata si è rivelata poco inquinata ad eccezione di alcune aree critiche - prosegue Locci - durante l’ispezione i partecipanti hanno potuto apprezzare la straordinaria bellezza del paesaggio, con panorami mozzafiato e la presenza di diverse specie di animali selvatici». (c. z.)

