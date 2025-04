Discariche abusive ripulite dai volontari: «Più telecamere» 

Per alcune ore, armati di guanti, sacchetti e tanta buona volontà, hanno lavorato per ripulire dalle discariche abusive l’area che si trova dietro la fonderia. È stata un successo, a San Gavino, la terza giornata ecologica organizzata dai volontari del gruppo “EcoCittadino”: più di venti persone di tutte le età hanno dimostrato di avere a cuore il decoro del paese contro il fenomeno del sacchetto selvaggio. Matteo Murgia, uno dei promotori dell’iniziativa, ha ringraziato tutti i volontari coinvolti e la consulta giovanile. Anche la ditta Formula Ambiente, che gestisce la raccolta dei rifiuti, ha offerto il suo supporto logistico e operativo: «La partecipazione attiva e il lavoro di squadra sono fondamentali – ha detto – ma per rendere davvero efficaci questi sforzi servono anche interventi strutturali: evidenziamo la necessità di installare delle videocamere di sorveglianza nelle zone più sensibili del paese, in modo da contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e responsabilizzare maggiormente i cittadini. Noi continuiamo a prenderci cura di San Gavino».

In precedenza i volontari del gruppo hanno ripulito l’area di Piscina Linu e quella della nuova stazione ferroviaria. La convinzione è che insieme si possa lavorare per avere un paese più pulito e più sano anche per le future generazioni. In futuro ci saranno ulteriori giornate in altre zone degradate di San Gavino. I promotori di queste giornate ecologiche vogliono promuovere comportamenti sostenibili e responsabili e rafforzare il senso di comunità attraverso il volontariato.

