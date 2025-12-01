Discariche abusive, periferie nel mirino 

Continuano i fenomeni di abbandono di rifiuti ingombranti nelle aree rurali del Comune di Iglesias. Le segnalazioni arrivano da diversi rioni e il Comune studia il modo per correre ai ripari.

Le zone

Proteste arrivano dai residenti di regione Cabitza, un’area poco lontana da Campo Pisano, già compromessa da scarti minerari. Quella di via Lubich è una discarica abusiva a cielo aperto che, a detta dei residenti, giorno dopo giorno si espande. Sacchi abbandonati lungo la strada, cumuli di ingombranti e rifiuti sanitari fanno da cornice a questo pezzo di terra già inquinato dai residui di miniera. «Avevamo un cassone unico per le famiglie della zona e fare la raccolta differenziata era più semplice – racconta Ilaria Marcias, che vive a pochi metri dalla discarica abusiva di via Lubich, dove sono in corso opere di ripristino della condotta fognaria – ma li hanno tolti due anni fa. Da quando non ci sono più, la gente arriva dal centro e butta tutto qui: abbiamo trovato persino amianto. Pertanto, se non si fa nulla, chi vede sporco continua a sporcare. Se volessero davvero fare il porta a porta come si deve, dovrebbero anche monitorare la situazione». Sergio Manca, anch’egli residente in via Lubich, aggiunge: «Qui il servizio porta a porta non arriva. Quando esponiamo le buste fuori, gli animali le rompono e gli operatori non le raccolgono».

Anche la zona di Candiatsus, così come gran parte delle campagne circostanti il centro abitato, è presa di mira dagli scaricatori abusivi. Proprio nei giorni scorsi, lungo il sentiero sterrato che congiunge la strada camionabile verso Bindua con il rione Vergine Maria (nelle vicinanze ove anni fa sorgeva la discarica comunale ora completamente bonificata) è stato abbandonato un cospicuo carico di rifiuti speciali, presumibilmente provenienti da lavori di ristrutturazioni o demolizioni edili eseguiti in abitazioni private. Sono anni - racconta Luigi Biggio, consigliere di opposizione - che segnalo alle autorità competenti questi comportamenti privi di ogni educazione che offendono, oltre che i cittadini, anche la natura e il nostro territorio». Essendo Biggio un appassionato corridore, conosce molto bene i percorsi e i sentieri che si ramificano nelle campagne iglesienti e, purtroppo, il panorama che gli si prospetta è sempre più deturpato: «Mi è capitato - prosegue - di imbattermi in cumuli di rifiuti anche su tratti di strade che rientrano nel Cammino di Santa Barbara per cui, oltre al danno ambientale, si aggiunge anche quello d’immagine».

Il Comune

Dall’assessore comunale all’Ambiente, Francesco Melis, arriva la conferma che le operazioni di controllo e bonifica da parte del Comune sono già in corso da tempo: «Abbiamo già le quotazioni per intervenire su regione Cabitza». Mentre sul fronte delle altre discariche aggiunge: «Tempo fa abbiamo predisposto una gara, inserendo tutte le attività necessarie per affrontare interventi su discariche abusive, rimozione dei rifiuti e tutto ciò che serviva per poter procedere rapidamente. Siamo pronti a intervenire».

