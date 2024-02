Discariche abusive, nuovi controlli 

Il fenomeno discariche abusive non lascia dormire sonni tranquilli gli amministratori comunali che devono far fronte alle richieste di interventi per bonificare gli spazi dove vengono gettati rifiuti di ogni genere. Ovviamente riveste sempre maggior importanza il lavoro di controllo del territorio da parte delle pattuglie della Compagnia barracellare, purtroppo però il fenomeno delle discariche abusive è dilagante e comporta un esborso di risorse pubbliche ingente. « Continua però - affermano dal palazzo municipale - la larga attività di controllo, verifica, indagine, sanzionamento e denuncia da parte delle squadre operanti nei vari corpi. Non sarà mai abbastanza sufficiente ripetere che l’ecocentro comunale è aperto tutti i giorni per il conferimento di ogni tipo di rifiuto, compreso il vestiario, mentre gli ingombranti vengono ritirati a domicilio ogni settimana». ( s. c. )

