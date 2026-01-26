Discariche abusive nel Parco 

Rifiuti speciali abbandonati nel parco: è la scoperta fatta dai carabinieri forestali di Caprera, dipendente dal Centro anticrimine natura di Cagliari. I militari hanno individuato due cittadini italiani residenti a La Maddalena e titolari di una ditta operante nel settore edile, che da tempo effettuavano illegalmente il trasporto, lo smaltimento e il deposito di rifiuti speciali non pericolosi risultanti dall’attività edilizia della ditta, senza le autorizzazioni previste. All’inizio lo smaltimento avveniva in un’area privata oggetto di lavori da parte della stessa ditta nell’agro di La Maddalena, successivamente l’abbandono si è esteso alla limitrofa area demaniale militare. L’amministratore unico e il direttore dei lavori della società edile maddalenina, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tempio per i reati di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e occupazione di suolo pubblico.

