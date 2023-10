Discariche abusive nel comune riciclone 

I rifiuti di ogni genere erano disseminati e nascosti in più punti, in aperta campagna, nelle località tra Sa Crabarza e Paza. Alcune discariche abusive, che rappresentano non solo un danno ambientale ma anche economico, sono state scoperte e segnalate dalle guardie del Corpo forestale e da alcuni cittadini. Immeditamente l'amministrazione comunale ha provveduto a ripulire tutto e recuperare il materialeabbandonato in precedenza e accumulato nelle zone più nascoste: rifiuti di ogni genere, alcuni dei quali altamente inquinanti. Gran parte era stato inghiottito dalla folta vegetazione e costituiva un pericolo per l'ambiente. «Abbiamo provveduto a ripulire una vasta area, ma resta la vergogna- dice l'assessore all'ambiente, Toto Listo.

I rifiuti potevano essere portati senza nessun rischio al centro ecologico, oppure eliminati con una semplice telefonata al numero verde 800369936. «Vogliamo sensibilizzare gli incivili, facendo presnete che il loro gestosi traduce in un danno ambientale e anche economico, perché a pagare sarà l'intera comunità. Questo modo di fare, infatti abbassa la percentuale della raccolta differenziata esponendoci al rischio di perdere la cosiddetta premialità. Cercheremo di scoraggiare gli incivili attraverso i controlli tecnologici».

