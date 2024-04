Discariche abusive lungo le strade 

Discariche abusive nel territorio di Siliqua. Stavolta gli incivili hanno preso di mira la strada dell’ingresso ovest del paese. Chi arriva da Iglesias, dopo aver percorso la Statale 130, e si immette nella strada che conduce all’abitato, avrà modo di osservare varie singole buste di spazzatura sparse lungo tutto il tragitto, per arrivare, poi, a un cumulo di sacchi, rottami e copertoni, abbandonati sul lato destro della carreggiata.

Poco prima dell’incrocio, ritornando verso le campagne, un’altra catasta di rifiuti domestici è stata abbandonata in prossimità di un frangivento. E ancora nel sottopassaggio della Statale 130, dove sono presenti diversi cumuli di scarti cementizi, estintori e gli immancabili rifiuti domestici. E il fenomeno non sembra attenuarsi. Una battaglia, condotta in prima linea dagli uomini della Forestale, e sostenuta dalle casse comunali per gli oneri dello smaltimento, che purtroppo non ha ancora ottenuto buoni risultati. (a. cu.)

