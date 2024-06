Discariche abusive, intervengono i volontari 

Scarpe, vestiario, plastica, materassi: sono solo alcuni dei rifiuti ritrovati nel canale Zaccarini dal gruppo di volontari di Samassi. Il gruppo, coordinato da Anna Casula, da anni si arma di guanti, rastrelli e tanta buona volontà per ripulire porzioni di campagna o strade nel paese. Quando le discariche si trovano in zone cui è impossibile accedere a piedi, si rivolgono alla compagnia barracellare che, grazie ai suoi mezzi, li aiuta a rimuovere i rifiuti.

Sono state fatte anche delle segnalazioni, con la targa del mezzo da cui è stato visto gettare buste colme di rifiuti non differenziati, ma niente è cambiato. «La nostra testardaggine è grande e non ci fermeremo di fronte a questi continui scempi», promette Casula. Il gruppo, ormai noto anche al di fuori dei confini comunali, sta già programmando i prossimi interventi. Una delle segnalazioni più recenti ricevute dai volontari riguarda il canale tra Samassi e Serramanna, dove una moltitudine di rifiuti è stata gettata da ignoti. Impossibile per i volontari raggiungere il corso d’acqua: «Abbiamo avvisato le istituzioni», spiega Casula, sconfortata da tanta inciviltà. Eppure basterebbe poco per effettuare regolarmente la raccolta differenziata. I volontari lanciano un appello a tutti i cittadini: oltre a segnalare nuove disariche, occorre unire le forze al fine di tutelare l’ambiente e contrastare gli incivili.

