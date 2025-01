Discariche abusive, incivili individuati 

Dopo aver pizzicato i vandali del centro storico, arriva la resa dei conti anche per coloro che, nell’ultimo periodo, hanno abbandonato i rifiuti in aree non predisposte alla raccolta. Sono stati identificati numerosi incivili che hanno invaso con i propri rifiuti vari spazi della città, più volte segnalati dai cittadini residenti nelle zone coinvolte: dalle zone di Carraras a Barega, passando per la zona industriale di Sa Stoia, fino ad arrivare alle porte del centro abitato.

Le indagini

«Abbiamo rintracciato all'incirca trenta persone che nell'ultimo mese si sono rese complici dell’abbandono di rifiuti in varie zone della città – spiega il vicesindaco Melis – e adesso dovranno rispondere delle loro azioni incivili. Le stiamo convocando tutte e, dopo il contraddittorio, partiranno le denunce». Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale non riguarda solo le periferie, ma anche le campagne che circondano la città. «Li stiamo identificando tutti – continua Melis – e alcuni di loro non sono nemmeno residenti a Iglesias».

Le immagini acquisite finora riguardano entrambi i lati dei ponti 19 e 18 (conosciuti dalla cittadinanza come primo e secondo ponte) lungo la statale 130. Altre registrazioni documentano abbandoni lungo viale Orsa Maggiore, nelle campagne di Barega e nella zona industriale tra Sa Stoia e Tallaroga.«Abbiamo identificato circa venti persone nelle ultime due settimane, molte delle quali grazie alle telecamere. Stiamo procedendo d’ufficio, e tutti saranno perseguiti a termini di legge», aggiunge Melis. Il vicesindaco dichiara tolleranza zero verso gli incivili seriali e sottolinea che la creazione di discariche è un reato penale, ai sensi del nuovo Codice Appalti, e non si risolverà più con una semplice sanzione amministrativa.

La bonifica

In relazione ai controlli, vista l’estensione del servizio “porta a porta” anche nelle aree rurali, l’amministrazione annuncia la rimozione graduale delle isole ecologiche fisse. «Le isole da rimuovere si trovano vicino al Secondo Ponte e lungo viale Cruccueddu – conclude il vicesindaco –. Al loro posto verranno posizionati basamenti di cemento, che diverranno parcheggi o altre aree. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti in quelle zone sarà ulteriormente sanzionato».

Ribadendo la tolleranza zero verso gli incivili, il vicesindaco Melis annuncia che l’amministrazione intende incrementare di almeno due punti entro il 2025 la percentuale di raccolta differenziata, puntando all’obiettivo dell’85 per cento di rifiuti raccolti.

