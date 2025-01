Discariche abusive in aumento: è emergenza 

Città riciclona, ma ricca di discariche abusive a cielo aperto. Da sempre Nuoro presenta un grosso problema rifiuti ingombranti, e non solo. Non è una novità, basti pensare a quelle case nella zona di San Paolo o Furreddu costruite decenni fa (quando ancora il tema sostenibilità era un discorso lontano) sopra gli ammassi di rifiuti poi sotterrati e dimenticati dopo una grossa passata di cemento su cui poi si è estesa la città. O la zona di Corte, dove escavatori smuovono la terra non per piantare semi di piante utili al sostentamento, ma per eliminare le tracce di quell'immondizia non ritirata a porta a porta per il grosso problema dell'abusivismo o degli "affitti in nero". O ancora, la plastica seppellita nei parchetti pubblici che si palesa oggi con rigonfiamenti del suolo, quasi stesse per esplodere. O Prato Sardo, dove in ogni angolo si trovano rifiuti di ogni genere, spesso ripuliti dai volontari Plastic Free con È-Comune. C'è l'imbarazzo della scelta: dai wc ai sacchi di plastica, bombole, rifiuti altamente inquinanti, carcasse di auto e furgoni a loro volta cariche di rifiuti. Le vetture sono circa una novantina e, con fatica si prova a smaltirle a dieci a dieci, ma vengono rimpiazzate nell'immediato da altri mezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA