Discariche abusive, impresario nei guai  

Per mesi hanno trasformato diverse zone della periferia di Quartu in discariche a cielo aperto, per poi incendiare alcune distese di rifiuti - anche pericolosi - convinti di poter eliminare qualsiasi traccia. Da via Picci a Flumini, e il responsabile è sempre lo stesso: un imprenditore edile quartese di mezza età, aiutato da un suo collaboratore, un 41enne già noto alle forze dell’ordine per altri reati. Entrambi incastrati dal nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale e denunciati alla Procura.

I controlli

Riflettori puntati da tempo in quelle zone della periferia dove si concentra l’abbandono di rifiuti, fenomeno in deciso aumento da febbraio. Il sistema di videosorveglianza ha fatto la sua parte, per il resto il merito è del settore ambientale del Comune che in questi mesi ha portato avanti le indagini analizzando ogni elemento utile a risalire agli autori del reato. Informazioni e documenti a confronto, e una serie di testimonianze che sono servite a ricostruire tutto, sino ad arrivare al nome dell’impresa edile. La stessa che puntualmente scaricava rifiuti - alcuni pericolosi - ai bordi della città: macerie, residui di lavori di ristrutturazione, eternit, vernici e solventi.

La mappa

Discariche abusive in via Padre Attanasio e via Picci, sino alla località Tanca Fiorita, dove è stato richiesto anche l’intervento dell’Arpas che ha certificato la pericolosità di alcuni rifiuti e confermato la combustione illecita con l’intenzione di occultare le prove del reato.

Nei giorni scorsi sono scattate le denunce per i due responsabili identificati: un imprenditore edile e il suo complice, entrambi di Quartu. Nomi e cognomi sono stati segnalati alla Procura, con una multa - che spetta all’autorità giudiziaria quantificare - da un minimo di 2mila e 600 euro ad un massimo di 52mila euro. Non solo: rischiano anche il carcere, dai due ai cinque anni di reclusione previsti dalla legge per chi brucia rifiuti abbandonati.

Le indagini continuano, e non si escludono ulteriori risvolti legati ad altre discariche presenti in città. «Continuiamo a mettere ordine nel territorio comunale», il commento del sindaco Graziano Milia dopo i primi esiti dell’operazione portata avanti dal settore della polizia ambientale del Comune. «Chi non rispetta le regole va punito, e prima o poi arriveremo a tutti», aggiunge, «nonostante le difficoltà e la carenza di dipendenti a disposizione».

Telecamere e drone

In arrivo - oltre alle telecamere già in funzione, e ai controlli serrati degli agenti - c’è anche il drone, acquistato dal Comune per mappare l’evoluzione urbanistica della città e contrastare il fenomeno delle discariche abusive nel territorio. Nei prossimi giorni il servizio di vigilanza dall’alto sarà attivo, gestito da un gruppo di vigili formato per il pilotaggio e munito di patentino.

Gli altri rifiuti

Intanto continua anche l’attività di verifica sui rifiuti conferiti male e abbandonati nelle strade del centro abitato: dall’inizio dell’anno sono un centinaio le sanzioni fioccate. L’obiettivo - in questo caso - è garantire maggior decoro in città, ma anche superare l’80 per cento della differenziata.

