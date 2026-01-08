Discariche abusive, imprenditori nei guai 

Venivano pagati per fare in modo che i rifiuti finissero regolarmente in discarica, invece li trasportavano sino a Iglesias e li abbandonavano nella località San Giorgio. Tre imprenditori, due di Villamassasargia e uno di Cagliari non hanno però fatto i conti con la Polizia locale di Iglesias che, grazie anche al prezioso supporto della videosorveglianza, li ha scoperti e denunciati per abbandono illecito di rifiuti sul territorio cittadino.

Le indagini

Svolta decisa, insomma, nella lotta alle discariche abusive che, da qualche tempo, sono divenute una vera e propria emergenza che deturpa le campagne circostanti l’abitato cittadino, arrecando così danni ambientali e d’immagine a Iglesias e ad alcuni dei suoi luoghi più caratteristici, come ad esempio parte dei tratti più vulnerabili e nascosti del Cammino di Santa Barbara. Nello specifico le indagini svolte dalla Polizia locale in stretta collaborazione con l’assessorato all’Ambiente guidato da Francesco Melis, si sono concentrate sui cumuli di rifiuti, speciali e scarti di edilizia, abbandonati in località San Giorgio e nelle sue immediate vicinanze. «Il lavoro investigativo - spiega Davide Ullasci, Comandante della Polizia locale - volto ad accertare i responsabili dei suddetti reati ambientali, ha richiesto diverse settimane di accertamenti durante le quali sono state sentite decine di persone, incrociati dati e controllo delle registrazioni delle telecamere nascoste, che ci hanno permesso così di ricostruire le varie fasi in cui sono stati effettuati i diversi abbandoni». I responsabili dei reati sono tre fratelli imprenditori che ora rischiano pesanti sanzioni pecuniarie se non addirittura conseguenze penali. «Tutti gli indagati - prosegue Ullasci - sono stati deferiti alle autorità giudiziarie anche perchè non risultano avere alcun titolo per il trattamento e la gestione dello smaltimento dei rifiuti di cui si occupavano». Una precisazione, questa, di non secondaria importanza poiché, come tiene a ribadire l’assessore alla tutela ambientale, Francesco Melis, «chi ha necessità di smaltire rifiuti ingombranti o che questi debbano seguire iter particolari per lo smaltimento, deve essere sicuro di affidare il lavoro a trasportatori che siano in regola con la modulistica necessaria. Diversamente potrebbero essere corresponsabili dell’eventuale abbandono improprio di quei rifiuti, da loro incautamente affidati a persone senza morale e senso civico».

I controlli

Solo nel 2025 sono state comminate ben più di cento sanzioni per illiceità ambientali. «L’abbandono dei rifiuti - prosegue l’assessore Melis - è un reato che comporta conseguenze anche pesanti, non solo dal punto di vista del decoro ambientale ma anche sotto il profilo penale ed economico. La nostra azione continua in modo costante e silenzioso, senza proclami, con grade determinazione per tutelare l’ambiente, Iglesias e il suo territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA