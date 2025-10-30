Discariche abusive fra le dune  

Una ventina di vasche idromassaggio, tubi in pvc, cavi elettrici, specchi, sanitari, siringhe, indumenti, cartone e plastica: tutto accatastato in quattro discariche abusive e in bustoni colmi di materiali sparsi ovunque. È lo scenario scoperto nell’area dunale di Piscinas, lungo la Statale 126, tra il bivio per la borgata mineraria di Montevecchio e la periferia di Arbus. A fare la scoperta è stata la guida ambientale Manola Cimino durante un’escursione con un gruppo di turisti francesi. Sul posto è intervenuto subito il Corpo forestale di Guspini, che indaga per risalire ai responsabili. Le ipotesi di reato sono “gestione di rifiuti non autorizzata e relativi componenti e materiali” e “deturpamento di un sito d’importanza comunitaria”.

Sfregio all’ambiente

«Quella mattina – racconta Cimino – guidavo un gruppo di turisti fra Piscinas e la colonia penale di Is Arenas. Arrivati nell’area pic-nic di Tinacci, dove scorre il rio Naracauli, in un angolo verde ho notato un ammasso di rifiuti. Ho provato indignazione, amarezza e rabbia. Non sapevo cosa dire agli ospiti: ho notato la loro espressione incredula e ho provato un senso quasi di colpa. I turisti hanno capito che si trattava di gesti incivili e mi hanno invitata a telefonare subito alle forze dell’ordine. Ho chiamato la Forestale e avvisato il Comune». La guida racconta di non aver mai visto «uno sfregio all’ambiente di queste dimensioni: Solo in quell’angolo ho contato sette vasche idromassaggio, oggetti vari, imballaggi e bustoni strapieni». Nel frattempo sono saltati fuori altri siti inquinati e le denunce sono state inoltrate all’Amministrazione e alla Polizia municipale.

«Paghino i responsabili»

Il sindaco Paolo Salis, ha formalizzato la denuncia al Corpo forestale. “Le indagini – informa Salis – sono in corso. Riteniamo possa trattarsi di lavori in qualche struttura ricettiva. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati e puniti. Per le casse del Comune sarebbe un danno smaltire tanto materiale». Sulla stessa linea il vicesindaco Simone Murtas: «L’abbandono di rifiuti causa danni all'ambiente e mette a rischio la salute pubblica. Mi tengo in contatto con la Forestale. L’obiettivo è far pagare il danno ai responsabili». Anche l’assessora all’agricoltura, Sara Vacca, racconta: «È toccato anche a me denunciare buste piene di materiali abbandonati nella mia azienda agricola. Considerata l’inciviltà a cui è esposto il nostro territorio, credo sia il momento per valutare l’istituzione della compagnia barracellare».

Durissime le reazioni dei cittadini. «Sono incredulo ed indignato», dichiara Paolo Garau: «Spero si arrivi a punire chi danneggia il nostro patrimonio ambientale e Piscinas in particolare, località che il mondo ci invidia». E Donatella Tomasi: «Ho visto lo scempio con i miei occhi, mi sembrava impossibile fosse vero. C’è chi inquina senza sborsare un euro e chi paga la Tari due volte, per il servizio e per gli incivili. Un’ingiustizia».

