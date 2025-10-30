VaiOnline
Arbus.
31 ottobre 2025

Discariche abusive fra le dune  

Piscinas, in mezzo ai rifiuti una ventina di vasche idromassaggio 

Una ventina di vasche idromassaggio, tubi in pvc, cavi elettrici, specchi, sanitari, siringhe, indumenti, cartone e plastica: tutto accatastato in quattro discariche abusive e in bustoni colmi di materiali sparsi ovunque. È lo scenario scoperto nell’area dunale di Piscinas, lungo la Statale 126, tra il bivio per la borgata mineraria di Montevecchio e la periferia di Arbus. A fare la scoperta è stata la guida ambientale Manola Cimino durante un’escursione con un gruppo di turisti francesi. Sul posto è intervenuto subito il Corpo forestale di Guspini, che indaga per risalire ai responsabili. Le ipotesi di reato sono “gestione di rifiuti non autorizzata e relativi componenti e materiali” e “deturpamento di un sito d’importanza comunitaria”.

Sfregio all’ambiente

«Quella mattina – racconta Cimino – guidavo un gruppo di turisti fra Piscinas e la colonia penale di Is Arenas. Arrivati nell’area pic-nic di Tinacci, dove scorre il rio Naracauli, in un angolo verde ho notato un ammasso di rifiuti. Ho provato indignazione, amarezza e rabbia. Non sapevo cosa dire agli ospiti: ho notato la loro espressione incredula e ho provato un senso quasi di colpa. I turisti hanno capito che si trattava di gesti incivili e mi hanno invitata a telefonare subito alle forze dell’ordine. Ho chiamato la Forestale e avvisato il Comune». La guida racconta di non aver mai visto «uno sfregio all’ambiente di queste dimensioni: Solo in quell’angolo ho contato sette vasche idromassaggio, oggetti vari, imballaggi e bustoni strapieni». Nel frattempo sono saltati fuori altri siti inquinati e le denunce sono state inoltrate all’Amministrazione e alla Polizia municipale.

«Paghino i responsabili»

Il sindaco Paolo Salis, ha formalizzato la denuncia al Corpo forestale. “Le indagini – informa Salis – sono in corso. Riteniamo possa trattarsi di lavori in qualche struttura ricettiva. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati e puniti. Per le casse del Comune sarebbe un danno smaltire tanto materiale». Sulla stessa linea il vicesindaco Simone Murtas: «L’abbandono di rifiuti causa danni all'ambiente e mette a rischio la salute pubblica. Mi tengo in contatto con la Forestale. L’obiettivo è far pagare il danno ai responsabili». Anche l’assessora all’agricoltura, Sara Vacca, racconta: «È toccato anche a me denunciare buste piene di materiali abbandonati nella mia azienda agricola. Considerata l’inciviltà a cui è esposto il nostro territorio, credo sia il momento per valutare l’istituzione della compagnia barracellare».

Durissime le reazioni dei cittadini. «Sono incredulo ed indignato», dichiara Paolo Garau: «Spero si arrivi a punire chi danneggia il nostro patrimonio ambientale e Piscinas in particolare, località che il mondo ci invidia». E Donatella Tomasi: «Ho visto lo scempio con i miei occhi, mi sembrava impossibile fosse vero. C’è chi inquina senza sborsare un euro e chi paga la Tari due volte, per il servizio e per gli incivili. Un’ingiustizia».

