Discariche abusive e “lancio del sacco” Contro gli incivili la telecamera non basta 

Le telecamere non fermano gli incivili. Accade in via del Lentisco, al confine tra Pirri e Monserrato, dove il “lancio del sacco” prosegue nonostante l’introduzione della videosorveglianza. All’incrocio con via delle Spighe, sotto l’occhio di due diverse telecamere, continuano ad accumularsi rifiuti, anche ingombranti. I residenti delle case antistanti, stufi di convivere con il degrado, non sanno più a che santo votarsi. Amareggiata la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «Queste azioni di abbandono purtroppo non si fermano», osserva, «dispiace il poco senso civico, evidentemente è necessario intensificare i controlli e le azioni di sensibilizzazione per contrastare quella che ormai è diventata una triste abitudine».

E non va meglio in via Bosco Cappuccio, a San Michele, dove a meno di 48 ore da un intervento del Comune finalizzato a liberare il marciapiede destro da una distesa di rottami, il passaggio pedonale risulta nuovamente ostruito, nello stesso punto, da una catasta di assi di legno, scarti edilizi e sacchi ricolmi di rifiuti domestici. Una battaglia contro i mulini a vento, insomma. «Le telecamere qui non ci sono e ci auguriamo che le mettano», auspica Silvio Pinna, che abita a pochi passi, «fra l’altro è inverosimile che tutti quei materiali siano stati abbandonati da un residente. Via Bosco Cappuccio è una strada di passaggio, più probabile che sia stato qualcuno arrivato da fuori col furgone. Non sarebbe la prima volta».Degrado anche tra via Sarrabus e via delle Langhe, quasi di fronte al cimitero di San Michele. In una vasta area libera si è formato uno stagno maleodorante e infestato da zanzare, sulle cui sponde si può “ammirare” una discarica a cielo aperto con numerosi pneumatici. Una bomba ecologica a breve distanza dalle abitazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA