Discariche abusive di rifiuti, controlli della Polizia locale 

Dopo le segnalazioni dei residenti per le numerose discariche in via Padre Picci a Pirastu, è arrivata la Polizia locale. Ha verificato la situazione e, assieme alla De Vizia, cercato tracce dei responsabili nella marea di spazzatura abbandonata anche sulla strada.

La lotta contro gli incivili va avanti. Negli ultimi due mesi sono stati intensificati i controlli di Polizia locale, De Vizia e ispettori ambientali: 92 in sessanta giorni per rifiuti non conformi, hanno generato 60 accertamenti di cui 21 a privati già multati e 25 in corso. Si devono alle tracce trovate nelle buste abbandonate in strada, da cui si è risaliti ai responsabili. Parte dei controlli ha riguardato le attività commerciali: per ora solo una multa in viale Colombo. (

RIPRODUZIONE RISERVATA