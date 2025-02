Discariche abusive, blitz dei vigili urbani 

No all’abbandono di rifiuti: la Polizia locale di Sinnai si mobilita con la collaborazione della Cosir e di Formula ambiente, le società che gestiscono la raccolta dei rifiuti a Sinnai e delle strade della Città metropolitana. «L’obiettivo – dice Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale di Sinnai – è porre freno ad una situazione che preoccupa. Il reato di abbandono di rifiuti prevede l'ammenda da mille a diecimila euro che aumenta per i rifiuti pericolosi. Tante le denunce e le multe dell’ultimo anno».

Con l’introduzione della raccolta con i mastelli col codice per fare emergere le utenze non registrate, si è riscontrato un incremento di sacchi abbandonati sul territorio. «L’indagine con l’incrocio dei dati delle tracce rinvenute nei rifiuti e l’elenco delle utenze non conformi comunicati dalla Cosir – aggiunge Fiori – ci consente di risalire al produttore del rifiuto e provvedere alle sanzioni». (r. s.)

