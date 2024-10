Discariche abusive, allarme rosso in periferia   

C’è di tutto. Vecchie reti di recinzione, Pezzi di legname di finestre dismesse e di lavorazioni, ma anche vetuste fioriere in cemento, quella che era una vasca da bagno, e cumuli, tanti cumuli di calcinacci. La soluzione tampone pensata per far fronte almeno temporaneamente alla chiusura della discarica cittadina di Su Berrinau, che prevedeva il posizionamento di alcuni scarrabili di un privato a Pratosardo, fatica a decollare. Nel frattempo attorno alla città è tutto un fiorire di discariche abusive. Se il Comune interviene in un sito per bonificare ed evitare conferimenti, immediatamente viene utilizzato un altra zona isolata in periferia. A quasi un mese dalla riunione che ha visto la mobilitazione di decine di imprese artigiane della città, e l’incontro con il commissario del comune, non è arrivata una soluzione. E i costi di smaltimento, dopo la chiusura della discarica, a luglio si sono moltiplicati, così come le discariche abusive. La “storica” discarica a valle della Solitudine, in via Lollove, lungo la vecchia strada bianca più volte bonificata con costi rilevanti per tutta la comunità, sta nuovamente crescendo giorno dopo giorno. Si butta di tutto, senza pensarci.

