Discariche abusive, 70mila euro per la pulizia straordinaria 

Addio discariche abusive, tanti saluti cumuli di bustoni e scarti vari a bordo strada. Almeno per ora. Con un investimento di 70mila euro il Comune prepara un’azione straordinaria di pulizia per far sparire questo tipico degrado che deturpa vari angoli della campagna e qualche volta anche del centro. «Siamo impegnati sul fronte delle bonifiche ambientali. Con Etambiente rimuoviamo delle discariche attraverso l’appalto di raccolta dei rifiuti ma non basta e soprattutto sono tanti i costi da sostenere», spiega Emanuele Meloni, assessore a Igiene Urbana e Lavori Pubblici. «Questo finanziamento ci consente di proseguire nell’opera di bonifica ambientale e il recupero di aree».

Sono infatti 420mila euro in totale i soldi messi in bilancio dalla Regione per questo tipo di interventi. Somma di cui Sestu ha ottenuto una parte consistente: «Abbiamo censito alcune zone critiche», continua Meloni, «dove interverremo».

Una prima criticità è rappresentata nelle campagne, dove può capitare di trovare rifiuti agli angoli delle strade. Pure il fiume, in vari punti del suo corso, viene usato come una pattumiera. Ma gli incivili praticano il loro sport preferito, il lancio del sacchetto, pure in pieno centro. E per finire pure dietro i centri commerciali è facilissimo trovare buste e cartacce di ogni tipo. La scorsa estate un cittadino esasperato aveva appeso il cartello “questa non è una discarica”, davanti al raccoglitore di abiti usati in corso Italia, e spesso questi raccoglitori diventano una discarica per chi vuole svuotare la cantina, buttando anche libri o giocattoli. I barracelli e la Polizia Locale svolgono una media di 10 verifiche al mese, e riescono a volte a individuare i responsabili, che vengono sanzionati. Della pulizia straordinaria si occuperà Etambiente, che inizierà le attività a breve. «È stato necessario mettere in bilancio questa somma contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti del nostro territorio», dichiara la sindaca Paola Secci, «non basta la sola prevenzione, è necessario spendere risorse ulteriori per la bonifica».

