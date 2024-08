Discariche a due passi dal mare 

A pochi metri dal mare cristallino dalla costa cabrarese a quella sanverese, le discariche a cielo aperto sono tantissime. I cestini dove dovrebbero essere conferiti rifiuti di piccole dimensioni - come l’involucro del gelato, i fazzoletti e i mozziconi di sigarette - continuano a essere utilizzati come cassonetti, con tutti i disagi del caso. Una brutta immagine per i vacanzieri che raggiungono la zona, un danno economico per le casse delle amministrazioni comunali.

Il fenomeno

Un fenomeno che dura dall’inizio dell’estate e che non passa nonostante gli appelli dei sindaci e le proteste dei turisti. Le discariche a cielo aperto sono un po' ovunque, da Putzu Idu a Su Pallosu passando per S'Anea Scoada e Sa Rocca Tunda. Poi lungo il litorale di Is Arutas, a Mari Ermi e a San Giovanni di Sinis. La capienza dei cestini si esaurisce subito e i rifiuti finiscono in strada. Un problema anche per l'azienda che si occupa dello smaltimento: gli operatori che si occupano della pulizia della spiaggia infatti non sono abilitati al ritiro dei rifiuti domestici.

Le discariche

C’è chi abbandona anche oggetti che invece andrebbero conferiti o all'ecocentro comunale o a domicilio tramite appuntamento telefonico. Si vedono a terra sdraio da spiaggia rotte, ombrelloni, copertoni e tanto altro ancora. Qualcosa arriva dalla spiaggia, altro no: è palese che c’è chi si disfa di materiale vecchio portandolo a ridosso della spiaggia.

I Comuni

Il sindaco di Cabras Andrea Abis non fa tanti giri di parole: «Sono persone incivili, c’è poco dire, persone che recano un danno a noi che per smaltire i rifiuti che non vanno conferiti nei contenitori giusti spendiamo cifre molti alte, ma anche al territorio. Il Sinis per colpa dei maleducati non ci fa di certo una bella figura. E di conseguenza noi amministratori. La ditta cerca di eliminare quello che viene abbandonato quasi subito, ma spesso passano anche due giorni». Abis fa un appello: «Ora che arriva il periodo più frequentato chiedo a queste persone di pensarci due volte prima di abbandonare i rifiuti lungo il litorale». Da San Vero Milis ha alzato la voce più volte il consigliere di minoranza Salvatore Pinna, che lavora nella ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. Aveva chiesto più controlli attraverso l'installazione delle telecamere, visto che le zone gettonate sono sempre le stesse. E chissà se ora a ridosso di Ferragosto i controlli saranno intensificati.

