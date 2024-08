Discariche a cielo aperto 

Maleducazione ferragostana al bosco di Seleni e non solo. Tra chi ha deciso di passare il giorno di ferragosto al fresco, all’ombra dei lecci del polmone verde di Lanusei, c’è chi ha ben pensato di abbandonare i sacchetti con i rifiuti in giro, piuttosto che differenziarli e gettarli o nei bidoni installati nel parco o in quelli domestici.

Pattumiera diffusa

Ma il bosco di Seleni non è l’unico luogo in cui si trovano rifiuti abbandonati. Nella pensilina dell’Arst, nella circonvallazione a valle, c’è un piccolo cestino per buttare cartacce, cicche di sigarette o rifiuti simili. Invece, c’è chi ha pensato di abbanconare interi sacchetti stracolmi e rigorosamente non differenziati. Uno tira l’altro e, alla fine, il risultato è una mini discarica in una strada importante di collegamento come la circonvallazione est della cittadina. Bottiglie di vetro, tetrapak, confezioni di plastica e scarti di cucina sono alcuni dei materiali abbandonati. Nel muraglione sotto il Nostra Signora della Mercede i sacchetti sono meno ma pur sempre presenti. Più nascosta e meno trafficata è la zona che dal rione Su Tauli arriva alla campagna di Perdaleri, vicino al passaggio al livello. Lì, oltre ai normali rifiuti domestici sono stati trovati forni da cucina, televisori, scarti di cantiere, plastica a non finire.

Ingombranti

La vice sindaca con delega all’ambiente, Maria Tegas, è informata dei fatti. «Sia sotto l’ospedale che nella circonvallazione a valle sono stati segnalati i rifiuti abbandonati. Abbiamo chiamato subito la ditta che ha provveduto a pulire l’area. Al bosco, in attesa dei lavori definitivi e in previsione dell’affluenza di Ferragosto, avevamo installato bidoni per la raccolta. Ma chi abbandona i rifiuti, si definisce da solo. C’è un lavoro di concerto tra polizia municipale, amministrazione e Cosir per tenere pulito, anche nella panoramica stato pulito di recente e abbiamo trovato forni, un televisore, di tutto. Forse la gente ancora non sa che si può chiamare e la ditta viene a prendere a casa gli ingombranti».

