Discariche a cielo aperto nelle campagne del paese 

L’equivalente di un motocarro colmo di rifiuti indifferenziati abbandonato in mezzo alla vegetazione è quanto si trova nella cunetta laterale della strada “Canali”, nel territorio di Lunamatrona. Piatto doccia, scatole, zanzariere, custodie per attrezzi da lavoro, secchi, bacinelle, rivestimenti e ferramenta varia: una serie di oggetti tranquillamente conferibili con il porta a porta o nei numerosi ecocentri presenti in quella parte della Marmilla. A segnalare il problema è stato un cittadino, Giorgio Mallocci, che ha informato la popolazione attraverso i social: «Abbiamo un ecocentro funzionante».

Si tratta dell’ennesimo caso di abbandono illecito nel paese, compiuto da persone che non sembrano comprendere la gravità delle loro azioni, non solo per l’ambiente, ma anche per il decoro urbano. Sembrerebbe che non sia l’unico caso: anche in località Pranu de Mudegu bottiglie e bottiglioni rotti, eternit, barattoli di vernice, sfalci e potature di giardini privati.

Ogni intervento di bonifica comporta costi economici per il Comune, che ricadono sull’intera comunità. Eppure basterebbe recarsi all’ecocentro, dove il conferimento è gratuito. Il vice sindaco Emanuele Murru rinnova l’invito a usare il servizio e sottolinea l’impegno per ambiente e decoro: «In questi giorni stiamo portando avanti la campagna degli sfalci per offrire un paese più sano», conclude.

