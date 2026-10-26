Discariche a cielo aperto: è emergenza rifiuti 

È ridotta a un immondezzaio a cielo aperto l’area sterrata che fronteggia l’ingresso dell’istituto tecnico Giua, in via Montecassino. Lo scenario è desolante tra cumuli di pneumatici, scarti edili, sfalci di potatura e sacchi pieni di rifiuti di ogni genere. Degrado anche nelle aiuole del parcheggio esterno della scuola, dove le bottiglie di birra vuote “dimenticate” per terra non si contano.

Non va meglio all’altezza del vecchio svincolo (chiuso da anni) dell’Asse mediano e nell’adiacente via dei Tigli: rifiuti a bordo strada e oltre le recinzioni di un terreno privato. Tra i tanti ingombranti presenti anche un divano, un girello per bambini, una stampante e altri pezzi di computer. Un problema “ciclico”, lo definiscono i residenti: nonostante le bonifiche, infatti, la pattumiera a cielo aperto si riforma puntualmente. L’auspicio è un rafforzamento dei controlli, anche con l’ausilio di telecamere-trappola, in una zona di fatto isolata e buia.

«La presenza di discariche, in particolare in via Montecassino e via dei Tigli, ha raggiunto livelli di criticità elevata», commenta preoccupata la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «situazione che compromette il decoro, l'igiene e la qualità della vita dei cittadini. In diversi casi l'abbandono interessa terreni privati lasciati in stato di incuria o privi di adeguate recinzioni. Come Municipalità siamo impegnati nel monitoraggio, nella raccolta delle segnalazioni e nella richiesta di interventi al Comune. Ma la sola rimozione dei rifiuti non basta, occorre un'efficace azione di prevenzione. Non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze e non possiamo rassegnarci all'idea che alcune aree di Pirri diventino luoghi in cui abbandonare ciò che non serve più».

RIPRODUZIONE RISERVATA