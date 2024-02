Discariche, 120mila euro per eliminarle 

L’assessorato regionale all’Ambiente ha concesso al Comune risorse per la pulizia delle campagne dai rifiuti e per la caratterizzazione ambientale dell’ex discarica comunale: lo annuncia il sindaco Emilio Serra. Settantamila euro per la rimozione dei rifiuti e il recupero ambientale su luoghi pubblici, acquisto di foto-trappole e altri presidi utili a reprimere il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, e 50 mila per avviare uno studio volto alla caratterizzazione ambientale dell’ex discarica comunale per valutare l’assenza di rischi per danni ambientali e le eventuali operazioni di bonifica.

«Grazie al prezioso contributo della compagnia barracellare – aggiunge Serra – siamo riusciti a mappare le aree compromesse e individuare quasi tutte le zone che saranno oggetto di intervento. A Gesturi – conclude il sindaco – non c’è spazio per chi vuole inquinare e deturpare l’ambiente». (g. g. s.)

