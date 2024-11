Discarica vista Sant’Elia, i parcheggi dello stadio trasformati in un letamaio  

Pneumatici, paraurti, pezzi di motore, batterie esauste, avvolgibili, tavoli, sedie, scarti di materiale edilizio, barattoli di vernice e altri prodotti chimici, cassette di legno e di plastica, cartoni, giornali e riviste, cumuli di indumenti usati con giacconi démodé e scarpe spaiate. Ci sono anche vecchie valigie, un bidone aspiratutto, diversi passeggini, un wc e anacronistiche tastiere per computer. Completano il quadro desolante le immancabili bottiglie di birra accompagnate da lattine e una marea di cicche. Ecco come sono ridotti i parcheggi del vecchio stadio Sant'Elia, lato tribuna: una pattumiera a cielo aperto con piccole e grandi discariche che si sono formate soprattutto ai piedi delle torri faro.

Degrado totale

Il piazzale versa in stato di totale abbandono e gravissimo degrado, perché di notte, complice l'isolamento, tutta la zona è ormai “terra di nessuno”, con il risultato che cafoni e incivili imperversano. All’esterno di quello che un tempo era il glorioso stadio del Cagliari, lo sport preferito è diventato il lancio del sacco. Ricolmo di spazzatura. E lo scenario risulta perfino peggiore all’ombra del vicino cavalcavia di viale Ferrara, dove si può “ammirare” un’inquietante distesa di rifiuti, anche ingombranti.

Vista l'assenza di controlli, l'area si è trasformata nel luogo perfetto per liberarsi di ciò che non serve più, dagli scarti domestici ai rifiuti speciali e addirittura pericolosi. Il paradosso è che a breve distanza c'è l’ecocentro comunale di Sant'Elia, che potrebbe facilmente accogliere tutti questi rifiuti abbandonati. Per conferire basta infatti esibire la ecocard, ed essere in regola con il pagamento della Tari. Ed è proprio qui, evidentemente, che casca l’asino.

L’assessora

«Conosciamo bene la situazione, i rifiuti abbandonati sono una piaga», afferma l'assessora Luisa Giua Marassi (Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico), «gli interventi ormai si susseguono, nel caso specifico stiamo ugualmente intervenendo previo reperimento delle risorse necessarie, tuttavia alcuni rifiuti “speciali” richiedono interventi da contrattualizzare separatamente. Urge un progetto per Sant'Elia e i quartieri con criticità analoghe insieme all'Assessorato alle Politiche sociali, perché è un problema più ampio di degrado sociale. Abbiamo già avviato un dialogo attivo soprattutto con i cittadini più virtuosi che ci chiedono di non essere lasciati soli. È nostra intenzione percorrere questa strada, perché è la sola che può davvero cambiare usi e abitudini scorretti».

