Discarica, un salasso per le casse 

Il bilancio è sano e così resterà, assicura il sindaco Massimiliano Sanna «perché buona parte della somma è stata accantonata». Resta il fatto che alle finanze pubbliche la bonifica della discarica di “Pauli Mattauri” vicino a Silì costerà ben 4,2 milioni. A questa cifra sono arrivati gli esperti che hanno lavorato al progetto per risanare e coprire la discarica incontrollata mediante l’utilizzo di materiali geosintetici . A definire la parte tecnica è stata la commissione composta dai rappresentati di Comune, Regione, Provincia, Arpa Sardegna, Consorzio di bonifica, Anas e Ivi petrolifera e presieduta dal commissario ad acta nominato dal Tar, Raffaele Melette dirigente del settore Ambiente dalla Provincia.

Le tappe

Definiti gli ultimi adempienti, il commissario verificherà con la dirigente del Comune Maria Rimedia Chergia la disponibilità finanziaria del Palazzo degli Scolopi per chiudere con la gara d’appalto e la consegna dei 5 ettari bonificati al proprietario Gavino Porcu. Ma non è detto che questa storia, costata fior di milioni al Comune e alla Regione, non possa continuare in qualche aula giudiziaria su richiesta del proprietario del fondo che da quasi 40 anni non ha potuto utilizzare il terreno, con la richiesta del cosiddetto “lucro cessante”, cioè del mancato guadagno derivante dall’inadempimento contrattuale. In una eventuale causa promossa da Gavino Porcu il giudice sarà chiamato a definire il danno patrimoniale che sarebbe derivato dalla perdita economica.

La storia

Nel 1986, l’amministrazione di Giorgio Gaviano chiede e ottiene da Gavino Porcu la concessione per due anni di “Pauli Mattauri” per scaricare non più di 180mila metri cubi di rifiuti inerti. Allo scadere dei due anni il settore Ambiente della Regione contesta al Comune di aver rinvenuto «rifiuti di tipologia differente da quelli autorizzati in particolare di origine domestica, carcasse di auto e rifiuti putrescibili di origine organica». I tecnici regionali aggiungono che, nonostante le indicazioni, il terreno non è stato recintato e neppure sorvegliato: un immondezzaio dove ciascuno poteva scaricare liberamente ogni genere di rifiuto. Il Comune tira avanti, salta la scadenza dei due anni e disattende la clausola che lo obbligava a restituire al proprietario il terreno bonificato in ogni suo angolo e profondità. Gavino Porcu ricorre al Tribunale che nel 2010 impone al Comune la chiusura della discarica e la sistemazione dell’area. Non succede nulla, finché il 6 ottobre 2023 il Tar ordina al Comune di dare «integrale ottemperanza alla sentenza entro 90 giorni» e nomina commissario ad acta il dirigente del servizio ambiente della Provincia di Oristano. Intanto il conto sale a 4,2 milioni di euro, la Giunta Sanna che si è trovata a gestire una storia passata da un’amministrazione all’altra, impegna 962mila euro e chiede 2,7 milioni alla Regione a valere sui finanziamenti a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Gira e rigira a pagare sono le vittime: i cittadini, almeno per ora.

RIPRODUZIONE RISERVATA