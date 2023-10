Discarica sui binari, residenti furiosi  

Materiali edili, piatti, vestiti, escrementi , bottiglie, giocattoli, resti di cibo e buste piene di tutto. È la distesa di rifiuti che cresce da mesi lungo i binari della metro (chiusa in attesa dei lavori) in via Attilio Regolo. Davanti alla discarica abita Enzo Mattana, che si dice «infuriato». Quando si affaccia, vede i cumuli di spazzatura maleodorante abbandonati.

La rabbia

«Se apriamo le finestre, entra un odore nauseabondo», racconta: «D’estate era anche peggio. Qualcuno aveva buttato persino delle carcasse di animali e la puzza era insopportabile. Ora non c’è più, ma rimane la discarica». Mattana dice di essersi recato di persona al Comune, ma di essersi sentito rispondere che la competenza non è dell’amministrazione comunale bensì dell’Arst. «Non so spiegarmi perché chi di dovere non intervenga, forse perché ora la metro non è in funzione, chissà. Sta di fatto che non si può andare avanti così», sbotta.

Arrabbiatissima anche la vicina, Alessandra Podda: «Ho il sospetto che ci sia gente che viene qui da fuori Monserrato per disfarsi di ciò che non vuole smaltire correttamente. Non voglio credere che siano miei concittadini. E comunque, è una cosa indecente da vedere ma soprattutto da sentire, perché i miasmi arrivano anche alle case un po’ più distanti dal tratto della ferrovia dove c’è la discarica». La richiesta è unanime: «Fate qualcosa senza aspettare che torni in funzione la metro. Qui c’è un rischio igienico-sanitario non da poco».

In via Bruto

La situazione è identica anche nella vicina via Bruto: anche lì lungo i binari della metro c’è una discarica dove c’è di tutto. E gli abitanti di quella via da tempo chiedono la pulizia e la bonifica. «Ma i rifiuti continuano ad aumentare e noi stiamo ancora aspettando che qualcuno faccia qualcosa», dice Gianluigi Corona.

Comune e Arst

Sulla questione l’assessora comunale all’Ambiente Paola Piroddi aveva detto ai primi di settembre, che a breve ci sarebbe stato «un incontro con i vertici di Arst per un piano di intervento costante». Da parte sua, il direttore centrale dell’azienda Carlo Poledrini dice: «Non è certo Arst che utilizza la propria linea ferroviaria per smaltire i rifiuti. Si tratta con tutta evidenza delle conseguenze di azioni di incivili che dovrebbero essere individuati e sanzionati in modo esemplare. Purtroppo i costi degli interventi di ripulitura, a cui pure saremo costretti, ricadranno sulla collettività». Gli abitanti aspettano.

