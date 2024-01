Discarica selvaggia tra i lecci del Seleni 

Ancora rifiuti abbandonati al bosco Seleni. Percorrendo la panoramica per raggiungere il polmone verde, ci si aspetterebbe di trovare un’oasi naturale, dove lecci, castagni, ciliegi e pioppi accompagnano i sentieri di campagna che molti scelgono per passeggiare, fare jogging all’aria aperta. Invece, in alcuni tratti lo spettacolo è tutt’altro che decoroso. Tra gli innumerevoli rifiuti, si possono trovare gomme d’auto, ruote di biciclette, calcinacci, bottiglie di plastica e di vetro, carcasse di animali, bidoni, cassette, latta, cuscini di divani e montagnette di cartoni di pizza. Questi ultimi con nome e indirizzo del destinatario che ha ricevuto la margherita comodamente a casa propria e poi ha lasciato che i cartoni finissero in mezzo al verde.

Lo spettacolo, indecorso, è visibile in località Bab’e Sterzu. Alessio Pisano, che lì coltiva un terreno, ha filmato e postato sui social la discarica a cielo aperto, scatenando l’indignazione per l’inciviltà dimostrata da chi ha abbandonato quei rifiuti nel bosco. «Lo spettacolo è indecoroso, se tutti facessimo così saremmo sommersi dalla spazzatura. Ho pulito una miriade di volte, ho anche dovuto chiedere l’intervento di una ruspa e di un camion per liberare la superficie dalla spazzatura, anche sotterrata. Gli agenti del Corpo forestale hanno visto, ho chiamato i vigili, ma si continua a scaricare spazzatura. È una vergogna. Cosa devo fare?».

