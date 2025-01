Discarica Sant’Isidoro, l’ira dei residenti 

Rifiuti abbandonati nelle campagne, discariche a cielo aperto in mezzo all’erba verde, macerie edili e pezzi di vecchi condizionatori. È questa l’immagine che, tra rabbia e preoccupazione, arriva dal rio Piscina ‘e Nuxedda, nelle campagne di Sant’Isidoro.

Una scena purtroppo non nuova: il borgo è da tempo bersaglio di chi abbandona ogni genere di rifiuto tra la vegetazione. «Sant’Isidoro è la discarica del circondario – si sfogano i residenti -. Chiunque si sente autorizzato a lasciare i propri rifiuti: non solo sacchetti domestici, ma anche divani, elettrodomestici e materiali edili. Gli ultimi rifiuti sono altamente pericolosi. Che immagine diamo della nostra comunità?». Residenti che da anni denunciano la presenza di amianto tra la vegetazione e chiedono maggiore controllo del territorio. Da qualche settimana il Comune ha approvato il regolamento per la compagnia barracellare che dovrebbe presto prendere il via.

