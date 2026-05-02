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San Giovanni Suergiu.
03 maggio 2026 alle 00:06

Discarica, proteste contro la proroga 

La sindaca: «Inutile perdita di tempo, si ritiri il progetto una volta per tutte» 

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Nell’area estrattiva di Is Urigus proseguono le attività di scavo, la Regione concede una proroga di 90 giorni alla società Ekosarda Srl per la presentazione della documentazione richiesta dopo la conferenza dei servizi dello scorso gennaio.

Lo comunica l’assessorato all’Ambiente che, con una nota inviata ai Comuni di San Giovanni Suergiu e Carbonia, alla Provincia del Sulcis Iglesiente, alla Asl, all’Arpas, al Corpo forestale e ad altri enti, rende noto di aver accolto l’istanza della società, fissando al 26 luglio il termine ultimo per il deposito degli atti integrativi richiesti.

La protesta

Nel frattempo, nell’area di Su Giri de Sa Murta, dove Ekosarda intende realizzare una discarica per rifiuti non pericolosi, le operazioni di scavo non si fermano. Dura la presa di posizione del Comitato nato a Is Urigus contro il progetto, impegnato in una vertenza dall’esito incerto, alla luce delle criticità emerse nella conferenza dei servizi del 27 gennaio, che aveva evidenziato la necessità di approfondimenti e integrazioni ambientali rilevanti. «È una situazione paradossale, un’offesa a un intero territorio – afferma Sergio Porceddu del Comitato – mentre Ekosarda continua a intervenire sull’area di Su Giri de sa Murta, la Regione concede ulteriori 90 giorni, favorendo di fatto il privato. Dalla conferenza dei servizi sono emerse gravi inadempienze e non esistono integrazioni in grado di sanare quanto già fatto».

Il Comune

Contraria anche la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai: «La normativa consente una sospensione dei termini e una sola proroga, ma riteniamo che si tratti di un inutile allungamento della procedura. Le numerose contestazioni emerse difficilmente potranno essere superate in 90 giorni. Si valuti invece l’opzione zero, con il ritiro del progetto da parte di Ekosarda». Critiche anche da parte delle associazioni ambientaliste. «Se per altri novanta giorni possono proseguire i lavori, il danno supera la beffa», dichiara Albano Salis di Marevivo. «Una proroga incomprensibile, una decisione grave». Dal Comune di Carbonia, l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu sottolinea come «cittadini, enti e associazioni si siano espressi chiaramente» e invita a «una decisione coerente con le richieste della comunità locale». Il comitato ribadisce infine che la mobilitazione proseguirà, chiedendo la revoca immediata delle autorizzazioni estrattive e il rigetto definitivo del progetto di discarica.

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