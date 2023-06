Discarica nel campo incolto 

Se in alcune parti della città ci sono rifiuti abbandonati, il peggio si trova tra via Torquato e via Capo Sandalo. Un grande terreno usato come discarica. C'è letteralmente di tutto: il campo incolto è invaso da ogni genere di cosa. Salta subito all’occhio ciò che resta di un motorino bruciato, una sedia da giardino, indumenti usati, secchi, cassette della frutta, mattoni, frammenti di bottiglie di birra e chi più ne ha più ne metta. Non c’è praticamente un punto in quel campo che sia pulito.

RIPRODUZIONE RISERVATA