Discarica: multa di 1200 euro 

Quei sacchi dell’immondizia che abbandonavano ogni giorno per strada hanno formato una vera e propria discarica, un cumulo di rifiuti che non è passato inosservato agli occhi degli agenti della compagnia barracellare che, dopo appostamenti sono riusciti a identificare i responsabili. Soggiornavano in una casa d’affitto a Perd’e Sali, e ogni notte andavano a gettare i rifiuti sempre nello stesso luogo, un gesto incivile che non solo gli è costato una sanzione da 1200 euro, ma anche l’obbligo di ripulire tutto: nei guai sono finiti un gruppo di cittadini rumeni, che si trovano a Sarroch per lavoro.

Dopo un intenso lavoro andato avanti per settimane fatto di appostamenti notturni, e grazie al posizionamento delle foto trappole, i barracelli sono riusciti a risalire ai responsabili e presentare un rapporto dettagliato alla polizia locale. Per la prima volta sono state comminate sanzioni da 600 euro e non più da 250 come accadeva in passato.

Luca Tolu, assessore all’Ambiente, è soddisfatto del lavoro portato avanti dalla polizia locale e la compagnia dei barracelli: «Questa operazione evidenzia l’insostituibilità dei barracelli, che portano avanti nel territorio un lavoro di grande importanza, e quanto sia produttiva la collaborazione con la polizia locale. Per prevenire il proliferare delle discariche abusive abbiamo deciso di portare avanti la politica della tolleranza zero, un atto di responsabilità nei confronti delle generazioni future, affinché possano trovare un territorio sempre pulito».

RIPRODUZIONE RISERVATA