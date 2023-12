Discarica lungo la Provinciale, il sindaco: siamo allo stremo 

Il tratto di Villaspeciosa dell’ex Statale 130, ora Provinciale 90, è stato trasformato dai vandali in una discarica a cielo aperto. Nelle campagne che fiancheggiano la carreggiata, sono ovunque presenti grandi cumuli di rifiuti, in alcuni casi anche di materiali altamente inquinanti.

Vicino alla rampa stradale che porta allo sbarramento della diga del Cixerri, sono presenti diverse batterie d’auto, scarti di lavorazioni industriali e pneumatici, abbandonati assieme a numerosi sacchetti di rifiuti domestici. Sull’altro lato del cavalcavia la situazione non migliora: una montagna di materiale isolante, di uso industriale, ha invaso una piazzola lungo uno stradello di penetrazione agraria. Proseguendo in direzione di Siliqua, il bordo della carreggiata, in entrambi i lati, è costellato di sacchetti di rifiuti domestici, fino ad arrivare quasi al confine comunale, dove è stata abbandonata anche la carcassa di un’auto, pneumatici e diversi arredi da ufficio.

«Purtroppo è ripreso l’indecente abitudini di abbandonare i rifiuti nelle campagne del territorio, fortunatamente sono cambiate le norme - dichiara Gianluca Melis, sindaco di Villaspeciosa - Con la nuova legge, in vigore da ottobre, è diventato un reato penale abbandonare rifiuti anche per i singoli cittadini, mi auguro che la nuova legge dia un segnale forte. Sono stanco di dover intervenire chiedendo soldi alla Regione, in certe situazioni siamo costretti a chiedere un sostegno, perché non abbiamo soldi di bilancio per queste emergenze». (a. cu.)

