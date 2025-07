Discarica, l’ampliamento finisce in tribunale 

Il Comune di Serdiana si costituisce in giudizio contro il ricorso presentato dal Gruppo di intervento giuridico al Tar Sardegna per la revoca dell’autorizzazione all’ampliamento della discarica di Su Siccesu rilasciata il 17 aprile scorso dall’assessorato all’Ambiente. «Il Grig nel suo ricorso segnala presunti vizi di illegittimità nella procedura autorizzativa, compresa la decisione del nostro Comune di sospendere gli usi civici. Per noi si tratta di rilievi infondati – spiega il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu – siamo stati chiamati in causa e per questo abbiamo deciso di costituirci in giudizio».

La situazione

Il Comune si opporrà dunque alla richiesta di sospensiva presentata dal Grig per conto del Comitato spontaneo di cittadini che nelle scorse settimane ha organizzato una raccolta fondi online per la copertura delle spese legali. A fianco del comitato si è schierato invece il Comune di Donori da sempre contrario alla presenza della discarica nel territorio. Nel 2019 l’Arpas ha certificato la contaminazione delle falde acquifere nell’agro di Donori, indagine da cui è scaturito un procedimento penale per la Società Ecoserdiana che gestisce il sito di Su Siccesu. Nel ricorso al Tar presentato dal Grig, oltre al rischio ambientale, si contesta il mancato rispetto delle norme che regolano l’esercizio dei diritti di uso civico “inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili” sui terreni comunali e il mancato coinvolgimento della popolazione nel processo decisionale.

Il Comune

«La discarica è una realtà presente da 40 anni con cui dobbiamo fare i conti – afferma il sindaco di Serdiana – siamo i primi ad avere a cuore la tutela dell’ambiente. In Conferenza dei Servizi abbiamo chiesto tutti i chiarimenti possibili sul progetto di ampliamento. Ma in questa vicenda ci sono anche altri interessi da tutelare: quelli dei lavoratori, della comunità e della stessa società che gestisce il sito». Sul mancato coinvolgimento della popolazione, il sindaco respinge le accuse: «Non mi pare che a Serdiana ci sia del malcontento. C’è un gruppo di persone che democraticamente esprime la sua opinione. Anche per noi la priorità è la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini». La richiesta di sospensiva, con la costruzione di un nuovo modulo da 172mila metri cubi, sarà discussa dal Tar ai primi di settembre. Lì si capirà se il progetto dovrà essere subito rivisto o se invece occorrerà attendere il giudizio di merito. «Occorrerebbe parlare del futuro – è l’invito del sindaco – noi siamo pronti a discutere della riconversione del sito o di altri interventi di tutela ambientale. Parlare di chiusura mi pare irrealistico».

