Discarica in via Democrito 

Un maleducato ha abbandonato un lavabo ed altri rifiuti in via Democrito. Il sito è stato subito ripulito ed è arrivata la lettera di condanna del sindaco Gigi Puddu, infuriato per l’abbandono dei «rifiuti di casa proprio in uno spazio solitamente curato con tanto amore dai ragazzi speciali dell’Anffas. Proprio ieri infatti abbiamo rinnovato l’adesione al “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente per sensibilizzare i cittadini, ed in particolare le nuove generazioni, al rispetto dell’ambiente in cui viviamo». (r. s.)

