Una “montagna” che cresce a dismisura: così si presenta la discarica abusiva situata tra le palazzine di via Castelli, a pochi passi da Tuvixeddu. Impossibile non notarla. La spazzatura accumulata è davvero tanta e ovviamente c’è di tutto: materiali edili, computer e tv, passeggini, wc e tanto altro ancora. Il tutto, proprio sotto le abitazioni. Comprensibile l'indignazione di molti degli abitanti, che non sanno più come farsi ascoltare. «Qui l'aria è diventata irrespirabile», sbotta Carlo Mameli, uno dei residenti, «d'estate non potevamo neanche tenere aperte le finestre perché l'odore nauseante entrava dentro i nostri appartamenti. Tra quei rifiuti c'è di tutto, non sappiamo e non osiamo nemmeno immaginare che cosa, sta di fatto che vivere in queste condizioni è diventato davvero insopportabile e nessuno viene a pulire». Gli fa eco un altro abitante, Francesco Corda: «Non si contano più neanche i topi, la loro presenza è inevitabile, data la quantità di spazzatura». Gli abitanti chiedono l'installazione di telecamere di videosorveglianza.

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