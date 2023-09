Discarica in via Bruto,  Piroddi chiama l’Arst 

Sono sempre di più i rifiuti sparsi lungo i binari della metro in via Bruto, diventata una discarica a cielo aperto. La pulizia spetta all’Arst, ma il Comune non sta a guardare. L’assessora all’Ambiente Paola Piroddi conferma un incontro con i vertici dell'azienda «per definire un piano di intervento costante poiché tutte le aree lungo i binari della metro stanno diventando delle vere e proprie foreste sedi di abbandono rifiuti e proliferazione di topi, con conseguente problema igienico-sanitario per le abitazioni della zona».

RIPRODUZIONE RISERVATA