Discarica in un terreno, proprietario assolto 

Era stato denunciato nel 2020 con l’accusa di discarica abusiva perché nel suo terreno agricolo, in località Magangiosa, erano state trovate alcune tonnellate di rifiuti di ogni genere, carcasse d’auto, pneumatici e altro materiale pericoloso. Impugnato un decreto penale di condanna, Stefano Cossu, 67 anni, è stato assolto con la formula più ampia: non è stato lui a trasformare il terreno in discarica e non poteva nemmeno recintarlo perché una parte era gravato da una «servitù di passaggio».

La discarica

Il reato contestato era legato all’articolo 256 del codice dell’ambiente del 2006 che punisce chiunque effettui un’attività di raccolto, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e interramento di rifiuti in mancanza di autorizzazioni. In questo caso, a giugno di cinque anni fa, una pattuglia di ispettori sanitari che stavano effettuando un controllo di un allevamento a Magangiosa, nelle campagne di Sestu, avevano segnalato in Procura la presenza di una pericolosa discarica. Ai margini di una strada di penetrazione agraria, al confine con Assemini, erano stati gettati quintali di rifiuti di ogni genere, comprese batterie esauste, vecchi elettrodomestici e calcinacci provenienti da demolizioni e cantieri edili. Una montagna di spazzatura che metteva a rischio la salute anche delle pecore dell’ovile autorizzato.

La denuncia

Da quella segnalazione era scattata la denuncia nei confronti del proprietario del fondo agricolo, accusato di non aver fatto nulla per impedire che il suo terreno si trasformasse in discarica abusiva. Al termine del processo anche il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione del 67enne, originario del Nuorese ma trapiantato a Sestu, dopo che è stato dimostrata l’impossibilità del proprietario del fondo di recintare l’area in questione. In passato, infatti, l’uomo avrebbe anche cercato di proteggere l’immobile con una rete, ma ne era nata una causa civile con i confinanti perché la proprietà sarebbe attraversata da una servitù di passaggio indispensabile per altri agricoltori.

L’assoluzione

Al termine di una breve camera di consiglio il Tribunale ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, il pensionato dall’accusa di aver favorito la discarica abusiva. Ora, però, bisognerà capire a chi spetteranno le spese di bonifica, rimozione e smaltimento di quella montagna di rifiuti ancora presente in campagna e che, negli anni, pare sia anche aumentata.

