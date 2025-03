Discarica in pineta, denunciati 

Dalle vetrine colorate alle discariche in periferia. Manichini in plastica, giubbotti, scarpe e altri materiali inutilizzati sono finiti fra i rovi alla periferia di Oristano. I rifiuti speciali abbandonati nelle campagne fra Pesaria e Sa Rodia sono stati scoperti nei giorni scorsi dalla Polizia locale che, dopo attente indagini, ha individuato i responsabili: si tratta di due cittadini di nazionalità cinese che sono stati subito denunciati alla Procura della Repubblica per abbandono di rifiuti speciali.

Nelle campagne

Gli agenti del nucleo ambientale della Polizia locale da tempo hanno potenziato i controlli nelle periferie e nelle campagne fra Pesaria, Sa Rodia, Brabau e la zona dell’ex zuccherificio e verso Fenosu nell’ambito del piano generale promosso dall’assessorato comunale all’Ambiente che prevede accertamenti continui effettuati da pattuglie a terra con l’ausilio dei droni. Spesso infatti quelle zone, nascoste e un po’ isolate, sono quelle preferite per chi cerca di disfarsi di rifiuti senza passare dall’ecocentro. E proprio nell’area fra Sa Rodia e Pesaria nei giorni scorsi è stata trovata una discarica di rifiuti speciali. Ai piedi degli alberi di eucaliptus era stato abbandonato di tutti: manichini in plastica, abbigliamento ma anche accessori come borse e scarpe, oltre a vecchi scatoloni.

Le indagini

La Polizia locale, guidata dal comandante Gianni Uras, ha avviato subito gli accertamenti per cercare di risalire a chi aveva creato l’ennesima discarica. Dopo accurate indagini e servizi di controllo mirati, gli agenti del nucleo ambientale sono riusciti a individuare i presunti responsabili che si sono disfatti di vari materiali e rifiuti speciali provenienti da un negozio di abbigliamento, scarpe e pelletteria gestito da commercianti di nazionalità cinese. Al termine degli accertamenti, i due presunti responsabili sono stati denunciati alla Procura. I controlli della Polizia locale intanto proseguono per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

