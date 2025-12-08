Discarica in pieno centro  «Servono le telecamere» 

Buste e comuli di rifiuti di tutti i tipi: in via Gioberti – all’angolo con via Bacaredda – quasi ogni giorno il marciapiede si trasforma in un piccolo ecocentro abusivo: vestiti, macerie di cantiere, contenitori dell’umido vivisezionati dai gabbiani che ogni mattina fanno tappa qui, tra piazza Galilei e piazza Garibaldi, per fare merenda. Chi abita nella zona chiede da tempo che vengano installate le fototrappole per identificare i responsabili. I rifiuti solitamente vengono abbandonati vicino ai due box per l’organico a cui possono accedere solo i residenti in possesso dell’ecocard del Comune. Ma c’è chi si libera di ogni tipo di immondizia.

