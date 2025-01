Discarica in fiamme, caccia ai responsabili 

Altre tre discariche abusive sono state scoperte ieri dalla Polizia locale nelle campagne di Selargius. Due sono state già messe sotto sequestro mentre gli stessi agenti, coordinati dal tenente colonnello Marco Cantori, stanno proseguendo le indagini per risalire alla provenienza dell’enorme catasta di gomme, andata a fuoco giovedì sera tra la strada statale 387 e la 554.

Sulla natura del rogo pare non ci siano più dubbi: qualcuno ha cosparso gli pneumatici di liquido infiammabile dando fuoco a tutto, in un’area di 2.500 metri quadrati, trasformando il terreno in un inferno di fumo con le fiamme che hanno raggiunto diversi metri di altezza. Ieri mattina, e poi nel pomeriggio, ci sono stati nuovi focolai: necessario il nuovo intervento dei vigili del fuoco arrivati con diversi mezzi per domare il nuovo principio di incendio. (r. s.)

