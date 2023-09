Discarica in centro, la denuncia al Noe 

Una mini discarica di rifiuti in pieno centro a Selargius, all’interno di un terreno privato di via Digione dove regnano cumuli di spazzatura maleodorante, fra imballi in plastica, pezzi di cartone e metallo. “Vista la vicinanza con la scuola primaria di via Roma, e l’avvistamento di topi, si spera in un tempestivo intervento di bonifica a salvaguardia della tutela ambientale e della salute pubblica”, chiedono i residenti che hanno già segnalato il problema al Comune e al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri.

