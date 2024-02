Discarica in campagna, un’indagine dei barracelli 

Elettrodomestici abbandonati in cunetta. Una lavatrice, una lavastoviglie e anche uno scaldabagno arrugginito fino a ieri giacevano sul ciglio della strada di campagna che da Valverde conduce a Sa Londra. Qualcuno aveva fatto piazza pulita delle vecchie apparecchiature gettandole nella notte lungo la bretella a nord di Alghero. Una residente ha segnalato lo scempio e subito sono intervenuti i barracelli di Alghero. Gli uomini coordinati dal comandante Riccardo Paddeu hanno frugato tra gli scarti in quella mini discarica a cielo aperto, rinvenendo alcuni indizi che potrebbero presto far risalire all’identità del responsabile. Terminate le attività di verifica, l’amministrazione comunale provvederà a rimuovere i rifiuti.

«L’abbandono di rifiuti è stato recentemente oggetto di un importante intervento normativo che lo ha reso un illecito penale. Il responsabile verrà denunciato e dovrà corrispondere una cifra di 2.500 euro non rateizzabile (aumentata fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi), se vorrà estinguere il reato senza subire un processo», avvertono dagli uffici dell’assessorato all’Ambiente.

Il gettito incontrollato nella strada di Valverde ha provocato sdegno e stupore sui social, soprattutto per il fatto che l’Ecocentro è aperto quasi giornalmente e gli ingombranti vengono ritirati anche sotto casa. «Senza dimenticare le innumerevoli giornate “Desbarassa – ne tot” organizzate dall’amministrazione», ricordano dal Comune.

