Discarica Genna Luas, la Provincia ha deciso: «Ora tolleranza zero» 

Modificata l’autorizzazione integrata ambientale: adesso «soluzioni definitive e tolleranza zero» per la discarica di Genna Luas che si estende tra i territori di Carbonia e Iglesias. La Provincia del Sulcis Iglesiente, guidata dall’amministratore straordinario Sergio Murgia, ha concluso un importante procedimento di verifica e adeguamento tecnico sulla discarica della Portovesme srl fissando tempi e condizioni stringenti per il prosieguo delle attività del sito nel totale rispetto dell’ambiente e della sicurezza.

La determina

Tutti i dettagli delle azioni intraprese dalla Provincia si possono leggere nella determinazione numero 15 del 17 luglio scorso, pubblicata sull’albo pretorio dell’ente. Arrivano dopo le ispezioni dell’Arpas del novembre 2023 e gennaio 2025 e due diffide consecutive del marzo 2025 per non conformità operative, criticità impiantistiche riscontrate per le quali il territorio intero era insorto ed era scattato d’ufficio un procedimento di modifica dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Dopo la conferenza di servizi coordinata dalla Provincia la modifica è stata approvata e ci sono 19 prescrizioni vincolanti che la società dovrà attuare, con interventi tecnici mirati per il superamento delle criticità e difformità riscontrate, nei tempi stabiliti.

Criticità e soluzioni

Il deficit impiantistico contestato, ovvero un impianto sottodimensionato (con un deficit di 57.305 a metro cubo/anno di percolato non trattabile) dovrà essere risolto con il raddoppio della capacità di trattamento da 15 a 30 metri cubi all’ora, da completare nei tempi previsti dall’Aia. Per quanto riguarda la gestione manuale delle acque meteoriche non conforme alle prescrizioni regionali, la Provincia impone alla Portovesme srl la realizzazione di un sistema completamente automatizzato entro 6 mesi e attivazione di un nuovo scarico dedicato con monitoraggio continuo.

Sarà attuato un monitoraggio capillare tramite l’installazione (imposta) di quattro misuratori volumetrici in punti strategici per garantire un tracciamento costante dei flussi del permeato prodotto, delle acque trattate, delle acque di prima pioggia e di quelle meteoriche trattate. Oltre a tutte le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni, la società della Glencore, che ha già adempiuto a quanto richiesto nell’ultima diffida della Provincia, dovrà rispettare altre prescrizioni vincolanti: l’aggiornamento del piano di monitoraggio entro 30 giorni, l’obbligo di studio di compatibilità idrogeologica, la relazione di verifica sull’efficacia degli interventi dopo 6 mesi di prova e la comunicazione preventiva per qualsiasi modifica tecnica.

I rischi

Nella determina, dalla quale partono i termini indicati, la Provincia conferma l’applicazione del regime di controlli e sanzioni previsto dal decreto legislativo 152 del 2006, che prevede diffida per irregolarità minori, sospensione delle attività in caso di situazioni di pericolo e revoca dell’Aia in caso di reiterate violazioni. «L’azione della Provincia del Sulcis Iglesiente – si legge in una nota diffusa ieri – conferma un approccio di tolleranza zero verso le criticità ambientali e ribadisce la funzione di controllo costante per garantire il rispetto delle prescrizioni autorizzate.

La tutela dell’ambiente non ammette zone d’ombra né compromessi: è un imperativo categorico per la salute delle comunità e la salvaguardia del territorio. La Provincia del Sulcis controllerà in modo assiduo tempi e modalità di esecuzione di questa variante».

