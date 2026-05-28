Discarica di veicoli bruciati in centro 

Lo spettacolo desolante di carcasse di veicoli distrutti e incendiati non appartiene solo ad ambiti degradati come a un tratto di campagna di Carbonia, poco prima di Caput Acquas. Ce n’è un altro, nel cuore della città, in un punto in cui, in linea d’aria, ci si trova a 300 metri dal Municipio: è il piazzale interno di due palazzi che si affacciano fra viale Arsia, via Tempio (interamente pedonale) e via Cannas, dove sono presenti i rottami in parte anneriti e arrugginiti di due grossi mezzi bruciati.

L’incendio

Erano stati incendiati una quindicina di anni fa, periodo in cui Carbonia faceva ancora i conti con gli attentati incendiari. I mezzi sono fra essi distanziati una trentina di metri. L’intervento del Comune non è agevole perché si trovano in un’area privata. Ma se per questo lo è anche quella di Caput Acquas in cui sono ancora presenti una decina di carcasse d’auto mentre quelle che erano a bordo strada, quindi zona demaniale, sono state rimosse alcune settimane fa. «Ma se è una potenziale bomba ecologica quella – accusa Sandro Salis, residente in via Cannas – allora lo è anche questa, con l’aggravante che il piazzale è aperto, siamo in pieno centro, ci entrano liberamente ragazzi per giocare». Secondo Matilde Fenu, altra residente, «ci sono pericoli: intanto non sappiamo cosa respiriamo, e se poi qualche ragazzino incosciente si fa male?». Alla polizia municipale sono giunte delle segnalazioni. Il comandante Andrea Usai anticipa: «Stiamo intervenendo». In che misura, è ancora da definire ma forse a breve la svolta: «Stiamo eseguendo gli accertamenti».

La zona

Da stabilire quanto la questione resti in ambito privato o diventi invece un problema di carattere pubblico. A pochi metri dal piazzale che ospita le carcasse dei due mezzi c’è anche un asilo privato, da via Tempio si accede alla passerella che poi da viale Arsia conduce a studi medici. «Sono trascorsi molti anni da quell’incendio - dice Valeria Porcheddu che vive in zona - e riesce davvero difficile credere che non si sia riusciti a far rimuovere quei mezzi: la sensazione è che dovremmo attendere ancora molto». Quanto ad attese infinite, in via Cannas ci stanno facendo l’abitudine: a pochi metri dal piazzale con i furgoni incendiati, c’è ancora una maxi perdita idrica che già Abbanoa ha dichiarato non essere di sua competenza. È così da febbraio: un buco con una pozza d’acqua sempre più profonda su una strada che due anni fa è stata riasfaltata integralmente. Il Comune ha fatto sapere che la questione è sotto l’attenzione dell’ufficio tecnico: «Lo è da mesi – afferma il consigliere comunale Diego Fronterrè - non c’è traccia di iniziative concrete per risolvere questo spreco d’acqua».

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