Discarica di rifiuti vicino al paese, botta e risposta in Consiglio 

Sono stati posti quesiti importanti, durante l’ultimo consiglio comunale di Guspini, da parte del gruppo di minoranza Impari. Il primo riguarda un deposito di rifiuti a ridosso del centro urbano, all’uscita verso San Gavino Monreale. «Tegole, sanitari, divani, scaldabagni, sacchi di immondizia, copertoni, bottiglie di plastica, contenitori», segnala Marcello Pistis. «Sono stati rimossi dalla Teknoservice nell’ambito dell’appalto in corso», replica l’assessore all’Ambiente Marcello Serru, ricordando che «l’abbandono dei rifiuti, oltre a danneggiare il territorio, è un reato». Pistis ha incalzato: «Il ripetersi di tale degrado dimostra l’inefficacia delle misure di controllo». La seconda interrogazione riguarda il pino inclinato nel cortile della scuola primaria Rodari, già oggetto di verifiche in passato e con richiesta di intervento da parte dei genitori degli alunni. «Ci sono rischi legati al distacco di rami, acuiti dal maltempo», osserva Marina Tolu. La risposta dell’assessore: «In base alle verifiche tecniche non c’è pericolo di crollo». L’amministrazione sta valutando interventi per verificare interferenze delle radici con le strutture e piantare nuove essenze arboree. Nel corso della stessa seduta, approvata una variazione di bilancio.



