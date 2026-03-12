Discarica di rifiuti pericolosi nell’officina abusiva  

Blitz dei carabinieri e del Noe a Sardara: una discarica di rifiuti pericolosi in un’officina abusiva lungo la provinciale per San Gavino ha fatto scattare sigilli e denunce nei confronti del proprietario, Enzo Murru, 61 anni. L’uomo è accusato di una serie di gravi illeciti legati alla gestione illecita di rifiuti e alla manomissione di identificativi di veicoli.

Lo scenario apparso alle autorità è stato di palese degrado ambientale: nell'area di circa 2.400 metri quadrati, erano ammassati mezzi fuori uso, cumuli di pneumatici, componenti in plastica e ingenti quantità di metalli ferrosi. Ad aggravare il quadro, l'attività di stoccaggio veniva condotta in completa assenza di un sistema di gestione e depurazione delle acque reflue industriali, operando per di più su superfici in parte prive di impermeabilizzazione, esponendo così il sottosuolo a un concreto rischio di inquinamento. Durante l'esame, i militari di Cagliari e della stazione di Guspini hanno individuato un'auto il cui numero di telaio era stato intenzionalmente reso illeggibile tramite una profonda abrasione. L'imprenditore dovrà rispondere di abusi, sia del deposito di rifiuti, sia della gestione di veicoli fuori uso e dello scarico di acque reflue industriali. (s. r.)

