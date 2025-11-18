VaiOnline
Iglesias.
19 novembre 2025 alle 00:32

Discarica di palline da tennis nell’area mineraria di Monteponi 

Iglesias, centinaia di palle da tennis in una discarica abusiva alla periferia di Iglesias: questa volta è stata presa di mira l’area mineraria di Monteponi.

Il colore della terra deve aver confuso i soliti incivili, che hanno riversato centinaia di palle da tennis tra le discariche minerarie dei fanghi rossi, probabilmente dopo averli scambiati per i famosi campi in terra battuta del Roland Garros. All’interno di una sorta di anfiteatro formato dalle montagne di detriti minerari, situati lungo la Provinciale 126, si trova uno stradello di pochi metri invaso da rifiuti di diverso genere. Ciò che colpisce è il gran numero di palline da tennis abbandonate, e in parte dato alle fiamme, che rappresenta l’anomalo cumulo di spazzatura. Una parte della discarica, infatti, risulta completamente incenerita ma, per qualche motivo, la maggior parte si è salvata dal rogo. L’identità degli autori del gesto resta un mistero. Nella discarica sono presenti anche diversi manuali bruciacchiati di programmi internet, oltre a diversi Cd musicali. Poco distante, sono presenti altri rifiuti, perlopiù pezzi di arredamento obsoleti, pezzi di scaffali, armadi e cassettiere. Si tratta dell’ennesima discarica abusiva sorta nelle aree minerarie della periferia cittadina, di competenza della società Igea, che deve fare fronte all’azione di ignoti incivili. Nonostante il continuo pattugliamento delle squadre del Corpo forestale, e il rischio di incorrere in sanzioni penali, le azioni vandaliche continuano senza sosta.

