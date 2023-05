Discarica di amianto, scattano i sigilli  

Una struttura pericolante diventata una discarica abusiva a pochi passi dal mare. Adesso tutt’intorno ci sono i nastri bianco-rossi: l’area è stata messa sotto sequestro. I sigilli da parte del Corpo forestale sono scattati dopo una articolata indagine nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto all’abbandono dei rifiuti e all'insorgere di discariche abusive.

Nei giorni scorsi gli uomini del Nucleo investigativo della polizia ambientale della Forestale di Oristano hanno effettuato una serie di controlli in località Brabau, nelle vicinanze del primo pontile di Torregrande. Verifiche e un sopralluogo in una struttura fatiscente che da tempo rappresentava un pericolo per tutti coloro he si avventuravano all’interno attraverso un varco creato dal crollo di un cancello all’ingresso. I forestali all’interno hanno trovato rifiuti di ogni tipo, anche frammenti di lastre di copertura in cemento amianto. L’area è stata subito messa sotto sequestro mentre è stato messo in sicurezza un pozzo seminascosto tra le sterpaglie e privo di qualsiasi barriera di protezione.

La Forestale ricorda che per lo smaltimento dell’amianto in maniera illecita sono previste pene da sei mesi a due anni e sanzioni da 2.600 a 26.000 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA