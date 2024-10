Discarica di amianto per strada, nuova denuncia degli Ex esposti 

Nuova allerta amianto in provincia. Stavolta una discarica abusiva di lastre di eternit è stata segnalata lungo la provinciale 17, che collega Paulilatino a Milis, ma da un’attenta verifica è risultato che si trova in territorio del Comune di Bauladu. Subito è partita la segnalazione ai Comuni interessati, alla direzione generale della Asl di Oristano, alla direzione dell’Igiene pubblica, al comando Corpo forestale e al comando provinciale dei carabinieri Oristano da parte dell’Associazione regionale ex esposti amianto della Sardegna.

«A seguito di segnalazione da parte di cittadini, con la quale denunciano la presenza di una discarica a cielo aperto con presenza di lastre eternit in amianto presso strada provinciale 17, si chiede un intervento ai destinatari, ognuno per i propri ruoli e compiti, a mettere in sicurezza l'area, provvedendo alla delimitazione della stessa con segnalazione cartellonistica per il rischio amianto» si legge nella lettera a firma del presidente dell’associazione Giampaolo Lilliu. Chiede inoltre che si provveda alla rimozione in tempi brevi e al conferimento delle lastre in discarica autorizzata. «Sono sempre più le segnalazioni da chi, per esempio, pratica sport e si imbatte in discariche del genere in campagna e periferia – spiega Lilliu- I rischi per la salute sono altissimi, il fenomeno di mortalità per esposizione ambientale è molto elevato. Occorre sensibilizzare le persone e abbattere i costi per la rimozione dell’amianto».

