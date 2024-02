Discarica di amianto nei terreni comunali «Subito la bonifica» 

L'ultimo appello - lanciato a metà novembre - non è servito: la discarica dei record nata tra i palazzi bene di via Milano non solo è ancora lì, ma è persino cresciuta. «Nonostante le precedenti istanze nessuno è intervenuto. È assurdo e inaccettabile che in un quartiere, soprattutto residenziale come Bonaria, si possa tollerare la presenza di una piccola terra dei fuochi», commenta Stefano Deliperi, presidente del Gruppo d'intervento giuridico, che dopo le richieste d'intervento datate rispettivamente 5 agosto, 5 marzo e 13 novembre 2023, ha inoltrato una nuova istanza per chiedere la bonifica immediata dell'area e la predisposizione di un minimo di controllo (anche con sistemi videosorveglianza) per evitare ulteriori danni ambientali e sanitari.

La bomba ecologica

Un nuovo grido d'allarme che accende i riflettori sull'ettaro circa ricoperto di amianto, copertoni d'auto, mobili, batterie e rifiuti d'ogni tipo. Tutti lì, nella striscia di terra incastrata tra via Grosseto e via Messina, dove l'inciviltà continua ad arrivare e ad agire indisturbata e l'intervento di chi di dovere si fa attendere da un pezzo. Non si rassegna il Grig, che nonostante le richieste a oggi inascoltate e i vari esposti, parla di «bomba ecologica, col pericolo diossina e il paradosso che questa vergogna riguarda terreni in gran parte di proprietà comunale, dove le precedenti bonifiche effettuate non hanno risolto il problema», spiega Deliperi.

Il degrado

Il risultato è lì, sotto gli occhi di chi attraversa la stradina che costeggia il giardinetto comunale decisamente ben tenuto. Affiancato da un vecchio scaldabagno che non può certo essersi arrampicato da solo sulla pianta di fico d'india, e una distesa di immondezza che cammina oltre il cancello di metallo di un'abitazione disabitata e pericolante. Vergogna certificata anche dal verbale della Polizia locale del 7 agosto: «Attualmente il sito si trova in pessime condizioni igienico-sanitarie dovute alla presenza di un fabbricato fatiscente con parziale copertura in cemento-amianto e lastre di cemento-amianto rotte e sfibrate sparse sul terreno, presenza di rifiuti di varia natura, con la presenza di erbacce su tutta l’area». Ma a distanza di oltre sei mesi nulla è cambiato.

